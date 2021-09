ARVUSTUS | "Blood Red Sky" viib vampiirid tagasi juurte juurde

Seda kõike arvesse võttes on ka igati loogiline, et sakslasest režissöör Peter Thorwarth pöördub oma peategelase välimust kujundades abi saamiseks filmiajaloo kõige õõvastavama vampiiri poole. Filmi antikangelase Nadja (Peri Baumeister) välimus ja tema sisemine võitlus ongi just peamised tegurid, mis panevad “Blood Red Sky” puhul positiivselt üllatuma. Mõned plusspunktid lisanduvad ka värskeid ideid sisaldava, kuid ikkagi soovida jätva süžee eest.

“Blood Red Sky” on film, mis võinuks oma liigikaaslastest eristuva lähenemise poolest olla vampiirižanri taassünni käimalükkaja. Paraku jääb vampiiriteema aga filmis ikkagi poolikult käsitletuks ja kohati liigselt pantvangidraama varju ning kulmineerub lõpuks hoopis zombifilme nagu “Day of the Dead” meenutava verise kaosega. Niisugune veidi pealiskaudne ja laialivalguv teostus jätabki filmist lõppkokkuvõttes ebatervikliku mulje. Sellegipoolest suudab “Blood Red Sky” mõningate tõusude ja mõõnadega olla kaasahaarav kuni lõpuni ning ei pane kedagi vampiiridesse armuma, mistõttu on puudujääkidest hoolimata tegu igati vaadatava õuduspõnevikuga.