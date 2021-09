ARVUSTUS | „Sandra saab tööd” on vaevutoimiv film, mida teist korda näha ei soovi

Eelmisel aastal väikse skandaali keskmes olnud linalugu on lihtne põhimõtteliselt igas aspektis, jäädes häguseks nii žanri kui sõnumi poolest. Sandra lihtsalt kulgeb ja publik saalis jälgib, proovides midagi õppida, ehk veidi naerda või vahel kaasatundvalt mõtiskleda.

Vormilt on film paigas, kuid kuhugi ununes sisu. Sellest on äärmiselt kahju, sest Sandra, kes on tegelikult ju lummav karakter, lihtsalt ei leia pinda, kus korralikult seista.

Sünopsis: füüsikadoktor Sandra Mets (Mari Abel) kaotab ootamatult töö. Uue töökoha leidmine tundub esmapilgul lihtne, kuid kujuneb hoopis tragikoomiliseks katsumuseks. Lõputud tööintervjuud viivad endise teadlase kokku kõikvõimalike olukordade ja uute persoonidega, alates groteskse väikeettevõtja valvsa pilgu all testimisest kuni uljaste start-up juhtidega plankimiseni. Muidu taiplik Sandra avastab ennast silmakirjalikust ja mingile kummalisele võimule pretendeerivast maailmast. Nii peab peategelane kohanduma uute situatsioonide ja tutvustega, kuid õhku jääb küsimus, kuidas selles kõiges iseendaks jääda.

Mari Abel on Sandra rollis niivõrd sümpaatne ning üks väheseid tugevalt positiivseid asju, mida ekraanilt leidsin. Jah, filmil on kaamera taga tehniliselt kõik oskajad inimesed olemas, seega kuuleme dialoogi, on muusikat ja kostüüme, kuid mitte midagi neist ei tõuse esile kaugemale sellest ühest sekundist, mis nendele tähelepanu pöörame. Puudub see silmisikutav ja tähelepanu karjuvalt nõudev osa, millest pärast filmi sõbraga rääkima peab.

Sandra on füüsikakraadiga doktor ning selgelt viidatakse, et naisel on kõrge IQ. Tal on töö, milles ta on osav, kuid asjaolude tõttu sellest ilma jäädes, ei too uued tekkivad situatsioonid siiski midagi uut välja. Kõndiva klišeena on naist kujutatud puise ja emotsioonitu robotina, kel puudub igasugune võime inimestega „normaalselt” suhelda ning tundub, et isegi konkreetselt keskendudes see probleem jääbki lahendamata. Vigaste sotsiaalsete oskustega geenius? Oleks seda nagu varem kusagilt kuulnud.