VAATA! Netflix avaldas Britney Spearsi eeskostest rääkiva dokumentaali treileri: aitab saladustest ja valedest!

Treileris on kuulda Spearsi häält 23. juunil toimunud kohtuistungi audiolindistuselt, kus ütleb, et soovib lihtsalt oma elu tagasi. Samal kohtuistungil avaldas Spears detaile eeskoste kohta: ta ei tohi abielluda ega lapsi saada, tal pole õigust oma teenitud raha üle ja seda kõike juba viimased 13 aastat.

Netflixi projekt on töös olnud rohkem kui aasta aega ja keskendub Britney vabanemisele isa eestkoste alt. Naine ise pole senimaani dokumentaali kommenteerinud ja on ebaselge, kas temaga saadi selle jaoks kontakti või kas ta üldse teadis selle tegemisest.

See pole esimene kord, kui Britney eeskosteteemat sellisel moel arutatakse. New York Times avaldas veebruaris samuti dokumentaali, mis kandis nime "Framing Britney Spears" ning see vallandas #FreeBritney liikumise, kus naise toetuseks astusid üles lisas fännidele ka mitmed kuulsad nimed.