TREILER | Eesti parim dokumentaalfilm "Üht kaotust igavesti kandsin" jõuab kinodesse

Rahvusvaheliselt ning nüüd ka kodumaise žürii poolt kõrgelt hinnatud Carlos E. Lesmese dokumentaalfilm "Üht kaotust igavesti kandsin" jõuab lõpuks ka kodumaise kino publikuni. Film räägib loo eesti perekonnast, kelle elu on sõltlasest pereliikme tõttu pea peale pööratud. Hillel on oma narkomaanist pojaga lähedane suhe ja ta saadab talle iga kahe nädala tagant raha. Peale riidu, mis neil telefoni teel tekib, Lauri kaob. Viimane kõne tuli kuue kuu eest ning selle teadaolev asukoht oli Bogotá, Kolumbia. Meeleheitel Hille palub Lauri õel Eeval Kolumbiasse sõita ning üsna pea leiab Eeva end sürreaalsest ja halastamatust Bogotá allmaailmast. Päevade kaupa megalinna tänavatel, kus Lauri tundub alati käeulatuses olevat, õpib Eeva oma venna maailma tundma. Aga kui ring hakkab koomale tõmbuma, kardab Eeva, kelle ta võib eest leida. Lootuse ja paanika segunedes võtab Eeva teekond ootamatu pöörde, mis muudab selle pingelise otsinguloo unustamatuks perekonnalooks, mis puudutab meid kõiki.

Filmi produtsent Liis Nimik: "Oleme filmi esilinastust edasi lükanud täpselt kolm korda. Nüüd oleme otsustanud, et toome filmi kinno, sest niikaua kui film pole kinos linastunud, ei ole ta ka filmitegijate jaoks valmis saanud. Sellel filmil on palju potentsiaali vaatajaga suhestuda just kinosaalis. Kinod on filmi vastu üles näidanud suurt huvi ja meil on selle üle väga hea meel."

Filmitegijate koostööst Tervise Arengu Instituudiga on välja kasvanud idee luua veebinõustamiskeskkond sõltlaste lähedastele, kus inimesed saavad oma kogemusi teistega jagada ning ühtlasi nõustaja käest nõu küsida. Sellise keskkonna eelis on see, et nõu saab küsida vajadusel anonüümselt ning igalt poolt üle Eesti.