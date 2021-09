128. Kinoveebi Jututuba | Kas aasta suurfilm "Düün" on meistriteos või täielik pettumus?

"Kinoveebi Jututoa" 128. saates arutavad Ragnar, Henryk ja Raiko nende filmide ja seriaalide üle, mida on nad vahepeal koduste vahendite (Amazon Prime Video, Netflix, Apple TV+ jne) abil vaadanud (See, Ted Lasso, Y: The Last Man, Lucifer jpm)

Seejärele anname hinnangud kinofilmidele: Kummitusmaa vangid, Põssa, Düün, Õiglus 2

Sisukord:

04:16 Mis filme ja seriaale oleme kodus vaadanud?

Raiko: Lucifer S6, The Titan Games S2, Metal Shop Masters S1, The Circle USA S3E8, The Familiar of Zero S1, American Ninja Warrior S13E1, Dune S1, Children of Dune E1, War for the Planet of the Apes, How to Lose a Guy in 10 Days, Scary Movie, Dune, Scary Movie 2, Jodorowsky's Dune (2013), EDGE OF TOMORROW (4K HDR Bluray)

Henryk: Vera S04E02, Lucifer S01E02, See S02E04, The Rise of the Anti-Vaxx Movement, Ted Lasso S02E09, Y: The Last Man S01E02, Stanley Tucci Searching for Italy S01E01, What If…? S01E06, Evangelion: 3.0 You Can (Not) Redo (2012), Evangelion: 3.0+1.01 Thrice Upon a Time (2021), Prometheus

2:19:09 Anname hinnangud kinofilmidele: Kummitusmaa vangid, Põssa, Düün, Õiglus 2

3:04:55 Mida uuel nädalal kinodes näha saab?

Kui sul tekkisid küsimused ja kommentaarid, siis saad need jätta meile siin: info@kinosaade.ee.

Kõik saated on leitavad ka Kinosaade.ee, Delfi Taskus, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Soundcloud ja kõikides teistes podcasti rakendustes.