VAATA! Avaldati printsess Dianast rääkiva filmi "Spencer" ametlik treiler

"Me näeme ainult kolme päeva ta elust," on filmi režissöör Pablo Larraín varasemalt Deadline'ile rääkinud. "Selle väikse aja jooksul näeme me, kes ta oli. Me kõik oleme tema saatusega kursis ja sellega, mis temaga juhtus ja me ei pea sinna minema. Jääme intiimsemasse ruumi, kus ta saab väljendada, kuhu ta minna tahab ja kes ta olla tahab."