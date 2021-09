"Sõprade" Janice avaldas, kuidas tekkis tema ikooniline naer

Janice'it kehastanud Maggie Wheeler rääkis BBC Five Radio Live'is, kuidas see naer tekkis. "Kasvasin üles "Flipperit" vaadates, mis oli fantastiline saade delfiinist. Ma armastasin seda delfiini ja loomulikult delfiin kõlab nagu delfiin," kirjeldas Wheeler.

"Janice on kombinatsioon Arnold Horshackist, Flipperist ja rähn Woodyst. See naer oli orgaaniline elupäästja, sest Matthew Perry (Chandler) oli nii naljakas ja ma pidin temaga koos töötama. Ma teadsin, et ta ajab mind naerma. Ma teadsin, et kui Janice ei saa naerda, olen ma suures jamas, sellepärast see naer tekkiski."