Oktoobri kinoklassika on Leonardo DiCaprio hittfilm "Romeo + Julia“. Esilinastus 6. oktoobril!

Dramaatiliste, glamuursete ja muusikaliste hittfilmide "Moulin Rouge!", "Austraalia" ja "Suur Gatsby" poolest tuntud režissöör Baz Luhrmanni 1996. aasta "Romeo + Julia" on kaasaegne versioon William Shakespeare`i samanimelisest surematust näidendist.

Selles versioonis on mõõgad ja noad asendatud tulirelvadega ning Montecchid ja Capulettid on nüüd hoopis vaenutsevad maffiaperekonnad kaasaegases USA-s. Kui Montecchide perekonnast pärit Romeo armub imeilusasse Juliasse, kes on päris Capulettide seast, pannakse nende armastus proovile, sest vaenutsevate perekondade vahel lööb sõjaleek särama eredamalt kui kunagi varem.