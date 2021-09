Eesti ooperilaulja Ain Anger avab Metropolitan Opera uue otseülekannete hooaja!

Oktoobri alguses Tallinna ja Viljandi kinodesse jõudev New Yorgi Metropolitan Opera (MET) 15. hooaeg toob vaatajateni 10 otseülekannet erakordsetest etendustest. Eestis saab ooperiülekandeid nautida Tallinnas Coca-Cola Plazas ja Viljandis kinos Centrum.

Hooajale annab 9. oktoobril avapaugu parim „Boriss Godunovi” osatäitja Renè Pape, kes toob taas lavale oma vapustava rollitäitmise suurte ambitsioonide ja nõrgestava paranoia küüsi sattunud piinatud tsaarina. Suursuguses lavastuses teeb oma Metropolitan Opera debüüdi ka Eesti ooperilaulja Ain Anger, kes astub üles munk Pimeni rollis.

Hooaja teise etendusena saavad huvilised näha Grammy võitnud džässmuusiku ja helilooja Terence Blanchardi Charles M. Blow liigutava memuaari adaptsiooni „Lõõmav tuli suletud mu luudesse”. Lavastuse dirigendiks on METi muusikaline juht Yannick Nézet-Séguin. Tegemist on esimese METi lavale jõudva ooperiga, millel on mustanahaline helilooja.

Detsembris etendub kaks ooperit, millest üks on kordusena näitamisele tulev „Võluflööt”. Teiseks etenduseks on aga uusproduktsioon „Eurydike”. Tõusev USA helilooja Matthew Aucoin toob selle klassikalise loo 21. sajandisse haarava uue versiooniga, mille libreto autoriks on MacArthuri „Genius Grant” autasuga pärjatud Sarah Ruhl.

Uue aasta esimeseks etenduseks on Massenet’ võluv ooper „Tuhkatriinu”. Lisaks saab kaasa elada ka järgnevatele ooperitele: Verdi „Rigoletto” ja „Don Carlos”, Puccini „Turandot”, Straussi „Ariadne Naxosel” ning Donizetti „Lucia di Lammermoor”.

Hooaja lõpetab aga Austraalia helilooja Brett Deani „Hamlet”. Kui teos 2017. aastal Glyndebourne’i festivalil esilinastus, teatas The Guardian, et „Uued ooperilavastused ei kõla eriti tihti just väga hästi … Shakespeare pakub paljudele heliloojatele alati väljakutset, kuid mitte just kõik ei vääri tähelepanu. Deani „Hamlet” on aga ületanud kõik ootused”. Selle erakordselt kõrgelt hinnatud lavastuse toob METi lavale Neil Armfield, kes lavastas ka 2017. esilinastuse.