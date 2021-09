Moskva Suure Teatri balleti uus hooaeg alustab 7. novembril!

Koostöös teatri ja satelliidipilti vahendava ettevõttega Pathé Live tuuakse otseülekanded Moskva Suurest Teatrist ligi 1400 ekraanile rohkem kui 50 erinevas riigis. Pildiedastuse puhul on silmas peetud just kinode laiekraane, heli jõuab kinosaalis viibijateni 5.1 formaadis ja kasutusel on vähemalt 10 erinevat kaamerat.