FILMIFAKTID | Saa rohkem teada kinodes võidutseva "Düüni" kohta!

“Düüni” produtsent Mary Parent asus hankima romaani filmiõigusi, kui sattus Denis Villeneuve’i intervjuu peale, kus ta ütles, et ta unistus on Frank Herberti suurteos kinolinale tuua.

Josh Brolini “Düüni” tegelaskuju Gurney Halleck on lisaks Atreidese koja väejuhile ja meisterlikule mõõgavõitlejale ka poeet ja mängib väikest baliseti-nimelist keelpilli.

Stellan Skarsgård on “Düünis” kurjakuulutava parun Vladimir Harkonnenina peaaegu äratundmatu. Ta veetis võtete eel iga päev kuni kaheksa tundi kostüümis ja grimeeritult, et rolli sisse elada.

Dr Liet Kynes on romaanis “Düün” meessoost. Denis Villeneuve ja stsenarist Jon Spaihts tegid tegelasest aga naise, keda palkasid kehastama ÜK näitleja Sharon Duncan-Brewsteri, et muuta lugu tänapäevasemaks ja naistele rohkem võimu anda. Nad olid kindlad, et autor Frank Herbert toetaks seda võtet.