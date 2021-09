Eesti LGBT+ mängufilm kapilinastub esimest korda Festhearti põhiprogrammis

«Mul on väga hea meel, et Festhearti viiendal sünnipäeval eel esilinastub esimest korda kodumaine mängufilm," sõnas Festhearti peakorraldaja Keio Soomelt, "loodame, et esimesele järgnevad paljud teisedki Eesti filmid."

Lühifilm "Vanaema, saa tuttavaks!" räägib tragikoomilise loo vanaema juubeli tähistamisest, kus keskealine perfektsionist Virve satub konflikti oma vennatütre Silviaga, kes võtab traditsioonilisele perepeole kaasa oma samasoolise elukaaslase. Pinge juubelilaua taga kasvab, sest Silvia soovib lõpuks vanaemale oma saladuse välja rääkida, kuid Virve jaoks on see lubamatu.

Filmi stsenaariumi panid kirja Kaire Russ ja Eve Tisler, režissööriks on Kaire Russ ja operaatoriks Carolyn Niitla. Lühifilmis mängivad Tiina Mälberg, Ines Aru, Raivo Trass, Grete Konksi, Jaanika Arum, Riho Rosberg, Andres Roosileht, Mait Joorits, Eliis Uudeküll, Steffi Viita, Haron Aasa, Galina Tikerpuu, Tiiu Ello.

Stsenaariumi autorid Kaire Russ ja Eve Tisler selgitasid, et filmiloo aluseks on eluline probleem, kuidas paljud LGBT+ kogukonna liikmed kaotavad oma perekonna toetuse pärast seda kui on kapist välja tulnud. "Film esitab küsimuse, kas pereliikme õnn on lähedastele ja sõpradele oluline ainult siis kui see mahub nende maailmapilti," rääkis stsenarist Eve Tisler.

Kaire Russ lisas, et tahab filmiga näidata seda, mis võiks saada võimalikuks. "Isegi kui pere on lõhestunud erinevate vaadete tõttu, võivad kõik mahtuda enam-vähem sõbralikult perepildile," rääkis režissöör, "see ei pea olema mugav, aga see on võimalik."

"Vanaema, saa tuttavaks!" kapilinastused toimuvad 2. oktoobril kell 18.00 Tartu Elektriteatris ja 9. oktoobril kell 18.00 Rakvere Teatrikinos.

Kapilinastused on lühifilmi eel-esilinastused, kuhu oodatakse toetajaid ja Festhearti külastajaid, pärast seanssi toimub kohtumine filmitegijatega.