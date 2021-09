"007: Surm peab ootama": mida arvavad filmist kriitikud üle maailma?

"Suurejooneline lõpp näitab, et 007 frantsiis suudab veel oma fänne üllatada. "Surm peab ootama" on jahmatav, eksootiliselt eneseteadlik, naljakas ja enesekindel ning võib-olla ennekõike suur: action, suured naerud, suured trikid ja isegi kui see on väga digitaalne, tundub, et kõik leiab aset päris maailmas, tohutult laias ruumis, mida me kõik igatsenud oleme." Peter Bradshaw, The Guardian

Craig „investeerib rolli rohkem emotsioone, jõudu ja stiili ja ei karda teha mõningaid keerdkäike, pöördeid ja võtta riske pikka aega edasi lükatud meelelahutuses. James Bond ei päästa mitte ainult maailma uuesti kurjade jõudude eest, vaid võib-olla ka terve filmitööstuse, kui pandeemiat silmas pidada." Pete Hammond, Deadline.com

Film pakub tõepoolest muljetavaldavaid jälitusi ja tegevusjärjestusi, Ana de Armas (Craigi "Knives Out" kaasstaar) lisab missiooni ajal, mis viib Bondi Kuubale, veel ühe annuse naiste mõjuvõimu suurendamisse. Tundub aga, et "Surm peab ootama" näeb liiga palju vaeva sellega, et pakkuda Craigile väärikat ärasaatmist. Finišini jõudmiseks kulub liiga palju aega." Brian Lowry, CNN

"Traditsioonilisemad 007 fännid võivad soovida, et film liiguks kiiremini edasi. 163 minutit tähendab, et see on senimaani pikim Bondi-film. Mis seda kõike koos hoiab, on Craig, kes teeb pikemaid sõnavõtte ja käike, mida ma ei mäleta, et ükski Bond oleks varem teinud." Jason Solomons, The Wrap

"Craigi küpsust on näha tema emotsioonides. Ta on endiselt enesekindel ja agressiivne, kuid ekslev ja lühikese süütenööriga. Ta pole iial nii haavatav olnud, ka tema karakter pole. Teda saadavad kolm Bondi-tüdrukut ja kõik nad on suurepärased ja toovad esile mitmmed Craigi varjundid." Johnny Oleksinski, The New York Post

"See ei pruugi küündida "Skyfallini", kuid see on saluut näitlejale, kes on pärast Sean Conneryt jätnud tegelaskujule kustumatu märgi." David Rooney, The Hollywood Reporter

"Ma poleks kunagi arvanud, et pühin James Bondi filmi lõpus pisaraid, kuid "Surm peab ootama" täidab oma lubaduse. See lõpetab Craigi 007 saaga kõige ausamalt, ekstravagantses stiilis." Owen Gleiberman, The Variety