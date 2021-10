„Tulevikumaa“ — üks Disney alahinnatumaid seiklusfilme?

Ameerika ajakirjanik Al Horner arvas selle aasta kevadel The Guardianis , et „Tulevikumaa“ pole mitte kehv, vaid äärmiselt alahinnatud film. Tema arvates küsib film, kuhu on jäänud inimeste usk paremasse tulevikku? Miks me ei räägi kosmose vallutamisest ja tuleviku leiutistest sama optimistlikult kui 19050ndatel või 60ndatel?

Horner väidab, et vaatajad ei tahagi näha helget tulevikku, sellest ka filmi põrumine kinokassas. Tundub, et inimesi köidavad katastroofilisest tulevikust rääkivad filmid sama palju kui skandaalidest, vägivallast ja õnnetustest nõretavad uudised. Kui me isegi ei suuda ette kujutada, milline oleks ideaalne tulevik, siis kuidas me sinna jõudma peaks? See on perefilmi kohta raske küsimus, kuid on vahepealsete aastatega veel aktuaalsemaks muutunud.