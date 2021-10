ARVUSTUS | "No Time To Die" on Daniel Craigi hüvastujätukiri publikule, keda raputatakse ja segatakse

Aeg mängib siin olulist rolli ning kuna see on hüvastijätukiri, siis atmosfäär ja toon on kõik suunatud mehe elatud elule. Sellele ajale, mida ta on ohverdanud, et maailma päästa uuesti ja uuesti. Ja taustal on tunda, et mehe kauaoodatud puhkus on lõpuks ehk saabumas. Ta on lubanud endal armastada ning seda rahu näeme selgelt, kui ta ja imeilus Léa Seydoux sõidavad kuulsas Aston Martin DB5 spiooniautos, alla mööda Itaalia mägiseid maanteid. Madeleine palub kiiremini sõita, kuid Bond vastab rahulikult: „Meil ei ole kiire. Meil on terve maailma aeg”.

„No Time To Die” avastseen on võimas ning ajab kiiresti ootused lakke. Näeme, kuidas vananenud Bond naudib elu päras kuninganna teenistusest lahkumist koos imeilusa psühhiaatri Madeleine Swanniga ( Léa Seydoux ), kel on tegelikult minevikust tume saladus. Bondi ja Swanni minevik püüab nad kinni ning rahu saab rikutud, kui ilmub välja mehe vana sõber, CIA agent Felix Leiter (Jeffrey Wright), et Bondi abi paluda. Missioon päästa röövitud teadlane osutub oodatust tunduvalt keerukamaks, viies Bondi vastamisi salapärase kurikaelaga, kes on relvastatud uue ohtliku tehnoloogiaga.

Muidugi see rahu ei säili ning elegantne märul võtab suure ekraani üle. Teose tempo võtab järjest hoogu maha kuni jääb keskel peaaegu seisma ja lugu muutub James Bondi isiklikuks looks, mitte kellegi teise looks. Isegi antud narratiivi põhipaha Safin (Rami Malek) on tehtud haledalt väikseks, et Bond ei peaks kellegagi ekraani jagama. See hüvastijätt on siiski temale.

Rami Maleki veidralt kõndiv ja midagi suus lutsutav pahalane ei saa eriti ekraaniaega ning on terve frantsiisi üks nõrgemaid. See ei tähenda, et mulle ei oleks meeldinud tema filosoofilised monoloogid, olles meenutuseks tema rollist teleseriaalis „Mr. Robot”. Vastupidi. Lihtsalt oli ta ohtliku kurjategijana ikka nii taustal on kuni punktini, et ta läheb täiesti meelest ära. Mitte, et see oht tema poolt poleks suur läbi varastatud tehnoloogia — on küll. Maailmahävitavalt ohtlik, kuid see on kõik, mida see plaan endast kujutab.

„No Time To Die” ootused on muidugi suured. Pilgud on pööratud sarnaselt nagu olid „Teneti” suunas — päästa meie kinod. Oodatakse, et James Bond tuleb ja muudab narratiivi, et kinod on lihtsalt vahelduseks kogu voogedastusele, mitte enam see põhiline filmikunsti fookuspunkt. Suure ekraani muidugi täidab ilusti ära. Märul ei vea alt ning spioon ei kaota oma stiili. Näeme hullumeelseid trikke nii kaskadööridelt kui operaatoritelt, kui naudime katkematut võtet kitsas koridoris. Siin on palju ilu. See on hea suurepärane kinofilm.