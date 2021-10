ARVUSTUS | "Teneti" täht seiklemas idüllilise vahemereäärse looduse taustal

Lisaks mõnevõrra ebasümpaatsele kangelasele mõjub antiklimaatiliselt ka asjaolu, et filmi lõpuni jäävad lahtiseks käsitletava korruptsiooni ja vandenõu sügavus ning tegelik ulatus. Selgeks saab vaid konkreetne vahejuhtum, mille tõttu Beckett asjasse kisti ja fakt, et ka Ameerika saatkonnas ei ole kõik ainult head poisid. Negatiivne kangelane ja mitte detailidele keskenduv lugu on muidugi igati omane just Lõuna-Euroopa filmidele, kuid “Becketti” puhul on selgelt tahetud jääda seeditavaks ka Hollywoodi publiku jaoks ning nende kahe stiili kokkusobitamine ei ole tegijatel kõige paremini välja tulnud.