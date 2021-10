Litvinenko tapmise uurimisest luuakse teleseriaal

Alexandr Litvinenkot kehastab David Tennant, kes on tuntud seriaalist „Doctor Who“, ning seriaali stsenarist on George Kay („Lupin“, „Criminal“). „Litvinenko“ on lugu otsusekindlatest Scotland Yardi uurijatest, kes on töötanud 10 aastat selle nimel, et teada saada, kes vastutab Alexandr Litvinenko mürgitamise eest. Seriaal jõuab voogedastusplatvormi Viaplay 2022. aastal.

Seriaali räägib 2006. aasta novembrist, kui kaks politseiohvitseri kutsutakse Londonis asuvasse haiglasse, et intervjueerida järjest halveneva tervisega patsienti. Patsiendiks on Venemaa dissident Alexandr Litvinenko, kes väidab, et tema mürgitamine oli Vladimir Putini tellitud. Surivoodil lebades annab Alexandr uurijatele väga täpseid detaile haigestumiseni viivate sündmuste kohta. Need detailid aitavad uurijatel jälile jõuda kahele Vene ohvitserile, kes mürgitasid Litvinenko äärmiselt mürgise ja radioaktiivse ainega, Polonium-210.

Draamasari keskmes on Alexandri kartmatu ja väärikas lesk Marina, kes väsimatult võitles selle nimel, et veenda Briti valitsust tema abikaasa mõrvareid avalikult nimetama ning mõistma Vene riigi rolli Litvinenko mõrvas. Marina Litvinenkot kehastab seriaalis Margarita Levieva, kes on tuntud seriaalidest „The Blacklist“ ja „Revenge“.

„Litvinenko“ teleseriaal tuuakse inimesteni tänu paljude võtmeinimeste toetusele, kes olid omal ajal uurimisega lähedalt seotud, sh endised Scotland Yardi uurijad Clive Timmons ja Brent Hyatt (seriaalis mängivaid neid vastavalt Mark Bonnar ja Neil Maskell), advokaat ja QC Ben Emmerson ning Alexandr Litvinenko perekond.

NENT Groupi sisujuhi Filippa Wallestami sõnul vajab nii suurte ja tähtsate dramaatiliste sündmuste kujutamine erakordseid talente ja partnereid, mille see projekt on suutnud ka kokku tuua. „Meie lootus on, et „Litvinenko“ pakub laiale vaatajaskonnale paremat arusaama sellest, mis tegelikult juhtus, millised meeldejäävad inimsuhteid seal vahel olid ning millised tagajärjed sellisel sündmusel on ka 15 aastat hiljem,“ ütles Wallestam.