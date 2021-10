TREILER | Kõigi poolt armastatud tontlik Addamsite perekond on tagasi!

Morticia ja Gomez Addams ei suuda kuidagi harjuda mõttega, et nende silmaterad on suureks kasvamas, jättes vahele perekondlikke õhtusööke ja olles täielikult pühendunud oma nutiseadmetele. Selleks, et perekonnast jälle tervik saaks, otsustavad nad pakkida lapsed ,onu Festeri ja muu kamba perekondlikku jubedasse autosuvilasse ning minna unustamatule ringreisile. Reis läbi Ameerika viib nad välja omast elemendist ja vastu kohtumistele nii oma kummaliste sugulaste, kui ka täiesti uute ja eriti veidrate tutvustega. Mis saaks valesti minna?