TREILER | Linastub riigireetur Herman Simmi elust inspireeritud uus seriaal

Rahvusvahelise koostöö käigus valminud sari on inspireeritud kümnendi jooksul Baltikumis lahti rullunud tõsielulistest sündmustest. Süžeed inspireeris Eesti riigireetur Herman Simmi skandaalne lugu. Endine poliitik, kes on nüüd 74-aastane, töötas Nõukogude Liidus kõrgel kohal. Pärast Eesti iseseisvumist 1991. aastal tema karjäär ei lõppenud – ambitsioonikas ametnik töötas kaitsestruktuurides ning omas ligipääsu Eesti, NATO, Euroopa Liidu ja teiste Eesti tähtsate kaitsepartnerite delikaatsele infole.

Sarja “Nuhk” looja on kuulus Leedu produtsent ja stsenarist Erikas Kundreckas. Tema sõnul näitab “Nuhk” Simmi lugu teise nurga alt. Sarjas on palju fiktiivset, sest osa detaile on endiselt salastatud. Samuti on Kundreckas sarja kaasahaaravamaks ja intrigeerivamaks teinud, sest avastas oma uurimistöö käigus, et ametnike ja spioonide töö võib päris elus olla üpris igav.