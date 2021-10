FOTO | Daniel Craig sai Hollywoodi kuulsuste alleele oma tähe

"007: Surm peab ootama" on Craigi viies ja viimane Bondi-film. Ta on selles rollis olnud viimased 15 aastat.

Craigi täht on 2704. täht kuulsuste alleel ja see asetati 2017. aastal surnud Roger Moore 'i oma kõrvale. Moore mängis Bondi seitsmes filmis aastatel 1973-1985.



"See, et mu täht on ümbritsetud kõikide nende legendidega, teeb mind väga-väga-väga õnnelikuks meheks," sõnas Craig.