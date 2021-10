TREILER | Globaalne hitt! Netflixi uue sensatsioonilise sarja "Squid Game" loojale öeldi 10 aastat järjest "ei"

Sarja looja Hwang Dong-hyuk on rääkinud, et tal oli raskusi seriaali ekraaniletoomisega, kuna seda peeti liiga ebarealistlikuks. Ühel hetkel pidi ta maha müüma oma 675 dollarit maksva sülearvuti, et saaks sularaha ja pühenduda sarja edasikirjutamisele. Sarjaidee tuli temani 10 aastat tagasi, kui elas koos oma ema ja vanaemaga. Kaks aastat tagasi arvas Netflix, et "Squid Game'is" väljatoodud klassiraskused rääkisid tegelikkusest ja investeeris sarja 500 miljonit dollarit. Hetkel on see kõige populaarsem sari üle 90 riigis.