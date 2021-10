Netflix peab oma hittseriaalis "Squid Game" muudatuse sisse viima

Sarjas näidatakse visitkaarti, millel olevale numbrile peavad inimesed, kes soovivad mängus osaleda, helistama. Selgus, et montaažimeeskond pidi antud telefoninumbrist eemaldama keskmised neli numbrit, kuid eemaldasid hoopis kolm esimest. Selle vea tõttu saab numbri pärisomanik sellele tüngakõnesid ja sõnumeid nii päeval kui ööl: "Pärast "Squid Game'i" linastumist saan ma lõputult kõnesid ja sõnumeid, 24/7, mul on raske oma tavaeluga edasi minna. Ma olen seda numbrit kümme aastat kasutanud," ütles telefoninumbri omanik Koreaboole. Ta lisas, et on pidanud kustutama oma telefonist rohkem kui 4000 numbrit ja kuna kõik helistavad kogu aeg, olenemata sellest, kas on päev või öö, saab tema telefoniaku lihtsalt tühjaks ja lülitub välja.