ARVUSTUS | „Venom: Let There Be Carnage” muudab Marveli kinouniversumi igaveseks

„Venom: Let There Be Carnage” on järjelugu ning jätkub sealt, kus eelmine pooleli. Esimese filmi lõpus nägime väikest klippi Cletus Kassidy nimelisest sarimõrvarist, keda kehastab Woody Harrelson. Eddie on endiselt saamatu ajakirjanik ning tema suhe sümbioodiga on habras. Läbi juhuse saab Cletus endale tükikese Venomist ning sellest kasvab uus ja ohtlik tulnukas Carnage. Cletus põgeneb, laibad kogunevad ning Venom peab sekkuma, et linna päästa.

Esimese filmi atmosfäär kandub üle ning erilist muutust pole märgata. Endiselt parim asi on Venomi huumor ning nende kahe omavaheline jagelemine. Kõik muu on kõrvaline ja filmitegijad tegelikult isegi ei proovi sinna aega panna. Cletus Kassidy karakter jääbki pealiskaudseks ning õhkõrnad katsetused teda lunastada ei õnnestu.

Woody Harrelson sobib Cletuse rolli imeliselt. Ta pole küll füüsiliselt ohtlik, kuid ta hõõrub valesti. Pidevalt on tunne, et midagi on korrast ära ning kohe ta teeb midagi. Tom Hardy on endiselt minu silmis ainuõige Eddie Brock. Olgugi, et ajakirjanikuna on ta saamatu ja täiesti vale.

Carnage on koomiksis üks põhilisi Venomi maailma pahalasi ning tema võitmiseks pidid Venom ja Spider-Man jõud ühendama. Carnage on eriline sümbioot, sest on sündinud maal ning läbi teise protsessi kui nad tavaliselt tulevad. Lisaks on ta emane ning punast värvi. Nende tähendustest ei räägita filmis kordagi. Ei seletata isegi seda, et miks keegi sündis. Kahju.

Carnage on Venomi jaoks võitmatu vastane, seega mõtlesin enne filmi, et kuidas nad selle probleemi lahendavad. Selle jaoks toodi filmi Cletuse lapsepõlvearmastus Shriek, kellel on võime kõvasti karjuda. Teatavasti ei meeldi sümbiootidele kõvad helid, seega oli kohe selge mis tulemas on. Siiski peab mainima, et PG-13 hinnanguga filmis on siin piisavalt vägivalda, et Carnage'i olemasolu õigustada.