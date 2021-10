Algasid Rainer Sarneti uue kung-fu komöödiafilmi “Nähtamatu võitlus” võtted

Produtsent Katrin Kissa sõnul valmib 2,6 miljoni eurose eelarvega film Eesti, Kreeka, Läti ja Soome koostöös ning Jaapani ja Eesti erakapitali kaasates. Filmi Eesti-poolne tootjafirma on Homeless Bob Production. “Tehniliselt keerukate lahenduste tõttu on võtteperiood võrreldes tavapärasega pea kaks korda pikem. 57 võttepäeva on jaotunud selle aasta septembrist kuni 2022 aasta juunini nii Eesti, Läti kui Kreeka vahel. Seejärel jätkub filmi järeltootmine nii Soomes kui Hollandis ja Eesti publiku ette jõuab film 2023. aasta teises pooles,” sõnab Katrin Kissa.