TREILER | Legendaarsest jõulufilmist "Üksinda kodus" ilmub uusversioon

Treilerist on näha, et uusversioon toob tagasi ka ühe vana tegelase. Devin Ratray, kes mängis originaalfilmides Kevin McCallisteri suurt venda Buzzi, on uues filmis "Home Sweet Home Alone" politseinikurollis. On ka vihjatud, et filmis võib etteaste teha ka Kevin McCallisteri mänginud Macaulay Culkin.