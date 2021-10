KAVA | PÖFFi debüütfilmide konkursil teeb ajalugu animafilm

- „Inimene ja pilv” (Manikbabur Megh), rež Abhinandan Banerjee (India)

- „Metsa tume süda” (Le coeur noir des forêts), rež Serge Mirzabekiantz (Belgia-Prantsusmaa)

- „Punane puu” (El árbol rojo), rež Joan Gómez Endara (Colombia-Panama-Prantsusmaa)

- „Pime armastus” (Blind Love), rež Damien Hauser (Keenia-Šveits)

- „Okupatsioon” (Okupace), rež Michal Nohejl (Tšehhi)

- „Rahutud meeled” (Nemierīgie prāti), rež-d Lauris Ābele ja Raitis Ābele (Läti-Poola)

- „Teistsugused inimsööjad” (Altri Cannibali), rež Francesco Sossai (Saksamaa)

- „Mängufilm Elust” (Ilgo metro filmas apie gyvenimą), rež Dovilė Šarutytė (Leedu)

- „Tosin põhjalat” (Ikuta no Kita), rež Kōji Yamamura (Jaapan-Prantsusmaa)

- „Alice kadunud jänese otsingul” (Alice, Through the Looking), rež Adam Donen (Suurbritannia)

- „Kes magab hõbehallis” (Shi shang de guang), rež Liao Zihao (Hiina)

- „Zuhal, naine lõksus” (Zuhal), rež Nazli Elif Durlu (Saksamaa)

- „Teised” (Inni ludzie), rež Aleksandra Terpinska (Poola-Prantsusmaa)

- „Ivie nagu Ivie” (Ivie wie Ivie), rež Sarah Blaßkiewitz (Saksamaa)

- „Tenzin. Võõras omade seas” (Tenzin), rež Michael LeBlanc ja Joshua Reichmann (Kanada)

- „Elu istub mulle hästi” (La vie ma va bien), rež Al Hadi Ulad-Mohand (Maroko-Prantsusmaa)

- „Hakkaja naine” (Une femme du monde), rež Cécile Ducrocq (Prantsusmaa)

- „Tundmatu vesi” (Inmersión), rež Nicolás Postiglione (Tšiili-Mehhiko)

- „Skoor” (The Score), rež Malachi Smyth (Suurbritannia)

- „Raadioamatöör” (El radioaficionado), rež Iker Elorrieta (Hispaania)