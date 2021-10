TREILERID | Neli filmi, mis veel sel nädalal kinodesse jõuavad

Tõestisündinud lool põhinev film jutustab noorest pereemast nimega Sam Bloom ( Naomi Watts ), kelle maailm pööratakse pea peale päeval, kui naine õnnetu kukkumise järel halvatuks jääb. Sami armastav abikaasa Cameron (Andrew Lincoln), tema kolm poega ning ema (Jackie Weaver) näevad tublisti vaeva, et kohaneda uue olukorraga. Pinged koduseinte vahel kasvavad, kuni pere saab ootamatu abilise: vigastatud harakapoja, kellele pannakse nimeks... Pingviin. Linnu saabumine pakub teretulnud vaheldust ning toob kõige suurema muutuse just paljukannatanud Sami jaoks, õpetades teda tasapisi uuesti elama.

2. "Venom: Carnage alustab" ("Venom: Let There Be Carnage")

Islandi paar María ( Noomi Rapace ) ja Ingvar (Hilmir Snaer Gudnason) elavad koos oma lambakarjaga ilusas, kuid kauges talus. Kui nad avastavad oma põllumaalt salapärase vastsündinu, otsustavad nad selle endale jätta ja omaks kasvatada. See ootamatu väljavaade uuele perele toob neile palju rõõmu, enne kui nad lõpuks hävitab. Lavastaja Valdimar Jóhannssoni Cannes Un Certain Regard programmis esilinastunud debüütfilm.

Eesti Filmi- ja Teleauhindade galal parimaks kodumaiseks dokumentaalfilmiks tunnistatud filmi peategelane on Hille, kellel on oma narkomaanist pojaga lähedane suhe. Ta saadab talle iga kahe nädala tagant raha. Peale riidu, mis neil telefoni teel tekib, kaob Lauri jäljetult kuueks kuuks. Tema viimane teadaolev asukoht on Bogotá, Kolumbia. Meeleheitel Hille palub Lauri õel Eeval Kolumbiasse sõita ning üsna pea leiab Eeva end sürreaalsest ja halastamatust Bogotá allmaailmast, kus ta annab endast kõik, et leida oma vend.