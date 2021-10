TREILER | "Good Will Huntingu" kirjutajad Matt Damon ja Ben Affleck said pärast 25 aastat hakkama uue linateosega

25 aastat hiljem on Damon ja Affleck uuesti jõud ühendanud ja tulemas on uus film "The Last Duel". Tegemist on ajaloolise draamaga, kus mehed ka ise Jodie Comeri ja Adam Driveri kõrval näitlevad.

The Tonight Show's rääkisid mehed, et "Good Will Huntingu" kirjutamine ajas nende sõpruse peaaegu lõhki. "Me olime töötud, pankrotis. Meil võttis väga palju aega, et seda stsenaariumit kirjutada. Arvan, et kirjutasime tuhandeid ja tuhandeid lehekülgi ja me ei teadnud, mida me päris täpselt teeme."