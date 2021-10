131. Kinoveebi Jututuba | Osale Eesti parimas kuulajamängus ja võida auhindu!

"Kinoveebi Jututoa" 131. saates arutavad Ragnar, Henryk ja Raiko nende filmide ja seriaalide üle, mida on nad vahepeal koduste vahendite ( Amazon Prime Video , Netflix, Apple TV+ jne) abil vaadanud (MIdnight Mass, Dave Chappelle: The Closer, Squid Game , Seinfeld, What If jpm)

Raiko: The Accused, Eden Zero, Seinfeld, The Morning Show, What If..., The Billion Dollar Code, Ted Lasso.