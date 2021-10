TREILERID | Just Film toob kinolinale Eesti noorte endi tehtud lühifilmid

Just Film tähistab sel aastal oma 21. sünnipäeva ning esindatud on nii lastefilmide, noortefilmide, teadus- ja spordidokumentaalide kui ka lapse õiguste programmid. Lisandunud on kolm eriprogrammi. Esimene neist on programm #noorfilmitegija, mille raames jõuavad suurele ekraanile Eesti noorte endi tehtud filmid. Teine, KOOLITANTS@Just, noorte tantsijate osalusel valminud tantsufilmide eriprogramm. Kolmas, Rootsi lastefilmid Just Filmil — programm, millega tutvustatakse Rootsi kirjandust ja filmikunsti ning tehakse kummardus tuntud lastekirjanikule Astrid Lindgrenile.