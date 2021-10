ARVUSTUS | "Close to Me" on tõsiseltvõetav psühholoogiline triller rutiinseks muutunud abielust

Jo Harding kukub trepist alla ning ärkab haiglas mälukaotusega. Ta ei mäleta viimast aastat ning talle tundub, et tema ümber olevad inimesed valetavad. Abikaasa teeb endast kõik, et naisele midagi ei meenuks. Samal ajal satub naine reaalsusega konflikti ning on pidevalt kahevahel — mis on päris, mis on fantaasia? Viaplay samanimeline lühiseriaal jääb küll raamatule truuks, kuid see ei garanteeri head tulemust.

Viaplay originaalseriaalid on seni olnud kõik suhteliselt sarnase ülesehitusega. Kohe esimeses episoodis pannakse paika üks müsteerium, mida teadmatu karakter (esindab publikut) hakkab lahti harutama. Vaikselt, episoodi kaupa, näeme killukesi täielikust pildist, mis suunab kahtluse ja tähelepanu kord ühele, siis teisele kõrvalisele tegelasele. Antud formaat on sama vana kui krimimüsteeriumi žanr ning sellele on võimalik läheneda mitmel erineval moel.

On imeliselt tehtud näide "Mare of Easttown", mis lisaks eelnimetatud formaadile võtab fookusesse peategelase enda. Seal teeb Kate Winslet muidui nii puhast tööd, et raske on mitte armuda. Netflixi tuli alles hiljuti Tony Ayres'i ja Christian White'i loodud "Clickbait", mis on täpselt sama valemiga, kuid innovaatilisem ja julgem. Rohkem riskida, rohkem võita. Viaplay, HBO ja Hulu koostöös valminud "The Head" ("Talvitujad" maakeeles) on põhimõtteliselt sama, mis "Close to Me", samade plusside ja miinustega.

Raamatu kohandas seriaaliks stsenarist Angela Pell, kelle tuntuim töö on 2006. aastal ilmunud staariderohke (Alan Rickman, Sigourney Weaver, Carrie-Anne Moss) kvaliteetfilm "Snow Cake". Raamatut ekraniseerida on alati raske töö, kuid Pell on sellega hakkama saanud: sündmused on paigas ja õigesti ajastatud; dialoogid on küpsed, eale omaselt ausad ning loomulikud; tempo on aeglane, kuid see ongi nii mõeldud. Publik vaikselt kulgeb ja avastab koos protagonistiga, mis tegelikult juhtus. Peame pidevalt mõistatama, mis sündmused on mälestused, mis osa on väljamõeldis.