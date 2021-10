Filmid ja seriaalid, mis ennustasid kogemata tänast pandeemiat ette

Steven Sodeberghi 2011. aasta film "Contagion" näitas sarnast viiruspuhangut, mille käes kogu maailm hetkel vaevleb. Miljonid surid sarnaste sümptomite tagajärjel, mis koroonaviirusele omased on. Ka seal arvati, et viirus on päris Hiinast.

Ühes "The Big Bang Theory" episoodis on Sheldon paranoiline ja kardab surmavat haigust. Ta lõpetab haiglas ja on 2 nädalat karantiinis. Sarja eelloos "Young Sheldon" vabandab Sheldon end tunnist ja toob põhjenduseks, et ta ei soovi surra. Hiljem vaatab ta televiisorist uudiseid, kannab maski ning uudistelugeja räägib väga nakkavast viirusest, mis on pärit Hiinast ja ohtlik eriti vanainimestele ja lastele.