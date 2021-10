ARVUSTUS | "Viimane duell": kui tunned end kinosaalis solvatuna, oleks aeg kõverpeegel kodus üles otsida ja oma sisemaailma analüüsida

Sotsiaalmeedias ja mujal on juba läbi käinud, et siin on tegemist järjekordse woke-kultuuri teosega. Väidetavalt tuleb film publikut õpetama ja valest mõtteviisist päästma. Šovinistid ütlevad, et lugu selgelt vihkab mehi ning surub peale ideed, et ühiskond peaks automaatselt iga naist uskuma, samal ajal feministid raiuvad, et naised on ajatud ohvrid ning mehed lõputud rõhujad, ilma enesekontrollita loomad. Minu kommentaar on siin lihtne - rahuneme ja naudime head kinofilmi. Teema on tuline ja siin tõenäoliselt on palju polariseerumist mitmesse leeri, mille tõttu võib teose sõnum kergelt kaotsi minna.

Matt Damon ja Ben Affleck pole koos ühtegi filmi kirjutanud alates "Good Will Huntingust", millest on möödas juba 24 aastat. Tänaseks lahkunud meisterkoomiku Robin Williamsi ja noore Damoni hittfilm on juba kvaliteetfilmide ajalugu, kuid kuidas tuli välja meeste verivärske "The Last Duel" on nüüd publiku otsustada. Stsenaarium on mugandatud Eric Jageri samanimelisest raamatust, mis ilmus 2005. Loo keskmes on 29. detsember 1386, kus kohtulikult määratud duellil võitlevad elu ja surma peale Normandia rüütel Jean de Carrouges ja mõisahärra Jacques Le Gris. Carrouges ütleb, et Le Gris vägistas tema abikaasa, mida Le Gris jumalikult eitab.

Superstaar lavastaja Ridley Scott on väsimatu filmimees. Peagi 84. sünnipäeva pidav lavastaja on oma alal legendaarne, olles teinud näiteks "Alien" (1977), "Gladiator" (2000), "Thelma & Louise" (1991) ja "The Martian" (2015) kui nimetada vaid mõned. Värskelt kinodesse maandunud "The Last Duel" pole mehel siiski esimene kokkupuude selle teemaga. Nimelt tema esimene täispikk teos aastal 1977 kandis nime "The Duellists", mis leiab aset samuti Prantsusmaal ning näitab kahe mehe vahelist tulist tüli. Hea meel oli kinosaalis olla ja vaadata, kuidas film koheselt keset areeni algas, meestel kaitserüüd ja suured mõõgad. Mõnus "Gladiatori" nostalgia ning kvaliteet. Tema kui lavastaja käekiri sobib suurele ekraanile nii hästi.