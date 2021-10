VAATA! Kauaoodatud kodumaine komöödiafilm “Jahihooaeg” avalikustas treileri

Jõulude eel kinodesse jõudva uue kodumaise komöödia peategelaseks on hiljuti lahutanud Eva (Harriet Toompere). Naine kardab, et jääb ilma nii oma pojast kui ka parimast sõbrannast Marleenist (Mirtel Pohla), sest eksmehe uus noor kallim Isabel (Grete Kuld) on kogu tema elu üle võtnud. Eva otsustab iga hinna eest oma positsioonid tagasi võita, sest kaotada pole enam midagi. Ta läheb koos sõbranna Marleeni ja rivaal Isabeliga väljasõidule, mis on täis naljakaid äpardusi, kirglikke tülisid ning jahti nii ulukitele kui meestele. Jõulusagina keskel toimuva pöörase seikluse ajal saavad sõbrannadele mõnedki asjad selgemaks. Koomilistele sekeldustele ei paista aga lõppu tulevat.



Filmi produtsent Veiko Esken võtab võtteperioodi kokku sõnadega: "Jõulufilmi tegemine kevade hakul osutus oodatust keerulisemaks. Loodus tärkas talveunest tohutul kiirusel ja pidime viimastel võttepäevadel nägema kurja vaeva, et film usutavalt filmilindile talletada. Õnneks on mitmeid töömeetodeid vältimaks liigset kevadrohelust kaadrinurgas või lauluhoos linnuparve heliribal. Usun, et võttemeeskond sai oma tööga suurepäraselt hakkama ja juba kuu aja pärast saavad kõik seda lustakat jõululugu suurelt ekraanilt kogeda.“

Humoorika, särtsakalt seksika ja südamliku “Jahihooaja” originaalstsenaariumi autorid on Claudia Boderke ja Lars Mering ("Klassikokkutulek"). Eestikeelse adaptsiooni on loonud stsenarist Martin Algus ja filmi režissööriks on Ergo Kuld. Filmi produtseerivad koostöös Kassikuld OÜ'ga Kristian Taska (Taska Film), Tanel Tatter ja Veiko Esken (Apollo Film Productions).

Filmimuusika on teinud helivõlur ja laulja Koit Toome.

Eelnevalt on sama meeskonna poolt jõudnud kinolinale ülipopulaarne “Talve” ja jaanuaris näeb ilmavalgust samuti Oskar Lutsu teose ainetel vändatud mängufilm “Soo”.