Lõppesid Tanel Toomi uue mängufilmi „Sentinel“ võtted, peaosas tuntud Hollywoodi näitleja

"Oli suur au töötada sedavõrd kõrgetasemelise näitlejate ansambliga nagu Kate, Lucien, Martin ja Thomas. Seda filmi olen endaga kandnud väga pikalt ja olen siiralt õnnelik, et lõpuks on "Sentineli" vaatajateni toomine käega katsutav", kommenteeris võtteperioodi lõppu režissöör Tanel Toom .

„Sentineli“ produtsendid on Ben Pullen (Inglismaa), Ivo Felt, Jörg Bundschuh (Saksamaa), Pippa Cross (Inglismaa) ja Matt Wilkinson (Inglismaa). Tegevprodutsent on Johanna Trass.

Millest film räägib? Neli sõdurit on keset ookeani asuval valvepostil lõpetamas kaks aastat kestnud valvekorda. Kui lootusetult hilinenud vahetuslaev lõpuks ilmub, on see tühi. Üritades mõista, mis juhtus laeva ja meeskonnaga, kaob side kodubaasiga. Olles täielikult muust maailmast ära lõigatud, kasvab umbusaldus ja kahtlused, kõiges ja üksteises. Baines, Sullivan, Cassidy ja Hendrichs püüavad ebakindlas olukorras ellu jääda, üritades iga hinna eest leida teed tagasi koju. Kui kodu üldse veel enam kuskil on.