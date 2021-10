Heinrich Sepp PÖFFi turundusest: andsin kuradile sõrme ja nüüd olengi siin

Ütlesid, et möödas on juba 5 aastat. Oli sul liitumisel mingisugune visioon, et kuhu see karjäär sul läheb ning oskad võrrelda, et kuidas see tegelikult on läinud?

„Väga palju on muutunud sellest ajast kui alustasin. Kuna see polnud minu eriala, siis alguses olin pelglik. Mõtlesin endamisi, et teen selle ühe festivali ära ja siis vaatan edasi. Ja nii tegin mitu aastat – mõtlesin, et see on viimane kord, kuniks tehti minuga leping. Andsin kuradile sõrme ja nüüd olengi siin. Kuna meeskond on hästi tore, filmid on toredad, festivalid ise on melu poolest hästi vahvad. See kõik on mind siin hoidnud. Viie aasta suurim muutus on muidugi pandeemia, mis on üsna palju ümberkorraldusi teinud. Palju on juurde tulnud ja muutunud selles, kuidas turundust ja kommunikatsiooni üles ehitada.”