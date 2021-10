ARVUSTUS | "Tulilind" ehk minu armastus on sama hea kui Sinu armastus

Lugu algab 1977. aastal Nõukogude Liidu Haapsalu õhuväebaasis. Seal tekib keeruline armukolmnurk reamees Sergey Serebrennikovi, piloodi Roman Matvejevi ja sekretäri Luisa vahel, kus mehed on teineteisesse selgelt armunud, kuid see on sõna otses mõttes seaduslikult keelatud. Peaosades astuvad ülesse Tom Prior („The Theory of Everything“, „Kingsman: The Secret Service“), Oleg Zagorodnii („The Choice“, „Dzhamayka“) ja Diana Pozharskaya („The Unknown Soldier“, „Hotel Eleon“).

"Tulilind" põhineb päriselt toimunud sündmustel, mis pani kirja Sergey Fetisov ise ("The Story of Roman"). Stsenaariumi kirjutasid lavastaja Peeter Rebane ja Tom Prior kahasse ning ligi 10 aastat kestnud teose valmimise protsess on 100% iseseisva rahastusega tehtud. Peale filmi nägemist on raske uskuda, et tegemist on Peeter Rebase esimese täispika linateosega, sest ekraanikeel on sorav ning kõnetab selgelt, kogemust on tunda. Rebane on on õppinud Oxfordi ülikoolis ja lõpetanud Harvardis majanduseriala cum laudega. Lisaks õppinud filmindust Lõuna-Californias ja täiendanud end Judith Westoni näitekunstistuudios, seega CV eriti lühikeseks ega kuivaks ei jää.

Filmi esimene pool leiab aset meie väikses Eestis, ajal kui Nõukogude Liidu okupatsioon vohas suurelt ja laialt. Ilusad kaadrid tollest ajast ainult tuletavad meelde, kui vähe oleme tegelikult meie arhitektuuris edasi liikunud. Need 45 aastat vanad majad on kõik täpselt sellised nagu suurem osa veel tänagi. Me kõik oleme nendes niisketes koridorides aega veetnud. Isegi korterites pole suuri muutuseid - samad tapeedid, samad kapid. Ainult telefonid ja televiisorid on vahetunud. Isegi homofoobia on sama, nüüd veidi teises kuues. Tol ajal kandis see Vene sõjaväevormi, täna anonüümse netisõdalase vihast kõnevormi - tulemus on ikka sama.