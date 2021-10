TREILER | Eesti-Jordaania koroonadokumentaal „Räägi ära“ kajastab inimeste elu isolatsioonis

„Räägi ära’’ režissöör on Marta Pulk ning lisaks on filmil 20 kaasrežissööri 15 riigist üle maailma. Režissööride võrgustik kohtus Werner Herzogi töötoa raames 2018. aastal ja tegi filmi loomisel kaugtööd. Autorid on pärit Argentiinast, Brasiiliast, Colombiast, Hiinast, Kanadast, Eestist, Prantsusmaalt, Saksamaalt, Itaaliast, Jordaaniast, Kosovost, Peruust, Türgist , Ühendkuningriigist ja USAst.

Filmi produtsendid on Karolina Veetamm, Marta Pulk ja Tanya Marar. Tootjafirmad on Kafka Film, Ettevaatlik Sten ja SomeNobody Productions. Idee autor on Marta Pulk ning kaasrežissöörid on Rodrigo Baptista, Agustín Barrutia, Sebastián López Borda, Rupert Clague, João Carlos Couto, Tom Hamburger, Quentin Lazzarotto, César Málaga, Tanya Marar, Ashley Mosher, Sonja Ortiz, Brett Pedersen, Fermín Pedros, Pablo Radice, Norika Sefa, Gerónimo Tanoira, Natalia Trzcina, Lucía Valdemoros, Shen Wei, Kevin Zayat. Montaažirežissöör on Jaak Ollino ja helirežissöör Gabriel Solis.