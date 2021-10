KUULA! Peeter Rebane ja Tom Prior filmist "Tulilind": Venemaal ei julgeta seda teemat puudutada!

Alates tänasest on kinodes uus Eesti film Tulilind ”, kutsusime saatesse režissöör Peeter Rebase ja peaosalise ning kaasstsenaristi Tom Priori. Esilinastused on meil juba toimunud, arvustused on ilmunud, seega esmamuljeid on võimalik igal poolt lugeda, kuid siin oli eesmärk minna veidi sügavamale ja detailsemaks. Kuna Tom Prioril polnud stuudios palju aega, siis jagamise saate kaheks – esimene osa on inglise keeles ning peale Tomi lahkumist teeme edasi eesti keeles.



Sisukord:

0:00 Peeter Rebase ja Tom Priori intervjuu (inglise keeles)

19:26 Intervjuu Peeter Rebasega (eesti keeles)

Saates uurime tegijate käest nende emotsioonide kohta filmi kodumaal näidata ning arutame küsimusi, et kas nad planeerisid filmis muuta peategelane Romaniks, sest ta on keerukam karakter kui Sergei. Kuna film põhineb tõsielulistel ainetel, tahtsime teada, et kas iga moment on tegelikult juhtunud või on nad midagi kunstilistel kaalutustel midagi juurde lisanud. Siit saime teada, et filmi teises pooles kui kaks meest elavad koos ühes korteris, siis tollel ajal keegi ei kahtlustanud midagi, sest sõbrad lihtsalt elavad koos.

Filmis on palju asju, millest minnakse kiiresti üle, seega uurime, et miks midagi välja lõigati ja kas on olemas ka mõni teine pikem ja detailsem versioon. Arutame filmi 4,2 miljoni euro suuruse eelarve üle ning kas see summa oli koheselt ka plaanis. Muidugi ei saa vältida COVID-19 muresid ning kuidas juhtus nende idee linastuda koos internetis ja kinos. „Muidugi tavalisel ajal eelistame kino, kuid praegusel ajal on see mõistlikum lahendus.”

Tom räägib enda kõige raskemast stseenist filmi juures ning kuidas ta selle jaoks valmistus. „Ma teadsin filmimise ajaks igat stseeni nii hästi, et see kõik tundus juba loomulik. Ma harjutasin ja hoidsin asju sees, kuni tuli moment kõik välja lasta.” Tom lisab, et leina näitamise juures nad arutasid küsimuse üle: kuidas võivad erinevad inimesed reageerida kõige lähedasema inimese surma peale. Vastuseks võib olla ka lihtne „Oh!”