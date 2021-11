133. Kinoveebi Jututuba | Kuumad filmisoovitused: "Eile öösel Sohos" ja "Tulilind"

"Kinoveebi Jututoa" 133. saates arutavad Ragnar, Henryk ja Raiko nende filmide ja seriaalide üle, mida on nad vahepeal koduste vahendite (Amazon Prime Video, Netflix, Apple TV+ jne) abil vaadanud (Battle Game in 5 Seconds, The Leftovers, Akira, Army of Thieves)