ARVUSTUS | “Eilne öö Sohos“ — neeontuledesse peidetud pisarad. Glamuur muudab unenäod luupainajateks

“Eilne öö Sohos” pole siiski ilma probleemideta. Varem mainitud muusika on plussiks ja ka miinuseks, sest sõltub ainult ühest konkreetsest muusikalisest maitsest. Näiteks minule tolle ajastu muusika ei meeldi, seega laulu- ja tantsustseenid muutusid päris kiiresti tüütuks. See andis mulle omakorda aega analüüsida narratiivi üldisemat pilti, milleks on tegelikult tüdruk, kes näeb kummitusi ning proovib siis mõrva lahendada. Ongi kõik. Ja siit jõuan ülekaalukalt suurima mureni — viimane kolmandik teosest ei kannata võrdlust esimese kahega. Reedab palju paikapandud teemasid ja lõpuks lihtsalt upub klišeede merre. Vähemalt tekitab vestlust, mis on filmidele alati hea.

Mul on kriitikuna tunne, et nagu mingisugune nähtamatu jõud surub mulle peale ideed, et “mulle meeldib see film”. See ei ole tõsi. Näen kõiki eelnevalt tehtud kiituseid. Tajun Edgar Wrighti armastust õudusfilmide vastu. Näen ilusat pilti ja kuulen seda muusikat, naudin seda filmikunstilist osa, kuid ütlen ausalt — mul oli igav. Tundub, et “Eilne öö Sohos” on lihtsalt üks järjekordne näide, et filmis võib olla põhimõtteliselt kõik õigesti, kuid see ikka põrub individuaalsel tasemel. Vaatasin kinosaalis kella mitmeid kordi, eriti just viimases kolmandikus ning tabasin ennast mõttest: “Millal see juba läbi on?”. Viskasin siia lõppu Wrightile omase pöörde. Vahel tuleb ette, et kriitikuna objektiivsus ja isiklik eelistus lihtsalt ei klapi. Lõpuks on tegemist lihtsalt kavala filmiga, mis tuleb ja siis läheb.