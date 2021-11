ARVUSTUS | "Maailma halvim inimene" pole oodatud meistriteos, vaid hoopis kõrvalvoolu-hipsterite Viagra

Joachim Trier on Taanis sündinud Norra lavastaja ja stsenarist, kes on teinud "Thelma" (2017), mis on minu üks suuri lemmikud. Julgelt võin väita, et tegemist on ühe parima üleloomulikke võimeid kajastava trilleriga, mille narratiiv on pingeline ja intelligente. Samal ajal visuaalselt nii endasse haarav. Paar aastat enne seda lavastas ja kirjutas Hollywoodi draama "Louder Than Bombs", kus Jesse Eisenberg teeb ühe enda parimatest rollidest. Antud lugu läks ühe pere leina uurimisega vahest liiga tumedaks, kuid film on meeldejääv ning õpetlik. Sellel aastal on Trier saanud palju kiita ning kriitikud üle maailma juba jagavad talle auhindu hetkel kinodes oleva "Maailma halvim inimene" ("Worst Person in the World") eest. Ootused olid suured, sest paberil on kõik paigas. Andekad inimesed kaamera taga ja ees, huvitav sünopsis ja visuaalselt lööv treiler. Kahjuks polnud see oodatud meistriteos, kuid siiski väärt vaatamine.