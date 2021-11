TREILER | Uues kodumaises sarjas "Süü" teeb kaasa Eesti näitlejate kahurvägi

Režissööritoolil istuv Priit Pius sõnas, et sarja põnev sündmustik on kaasahaarav igale televaatajale. „Stsenaarium on äärmiselt tugev ja iga osa keerab põnevust ning tempot sündmuste käigule veelgi juurde. Lisaks teeb sarjas kaasa ka tõeline Eesti näitlejate kahurvägi.“

Elisa sisuhankejuht Toomas Ili ütles, et Elisal on taas kord au kergitada PÖFFil saladuskatet uuelt sarjalt. „Töö uue originaalsarja ekraanile toomiseks algas juba eelmise aasta sügisel. Soovime vaatajatele pakkuda midagi ainulaadset ja kaasahaaravat, mis läheks hinge nii näitlejatele kui ka televaatajatele. Rõõm on teatada, et huvilised ei pea enam kaua ootama, sest sarja esimesed osad jõuavad Elisa Huubi kohe pärast esilinastust.“