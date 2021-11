ARVUSTUS | Jumalad pole kangelased. "Igavesed" eirab Marveli superkangelaste valemit

Marveli kauaaegse fännina olen “Igavesed” saagat vältinud, sest see tekitab liiga palju auke suures Marveli koomiksiuniversumi narratiivis. Täpselt sama teeb “Must Panter” ja “Kapten Marvel”, kus iga võimalik probleem saab alati sama lahenduse “Meil on Wakandas mingisugune maagiline vibraaniumist tehnoloogia, mis täpselt selle mure lahendab!” või “oih, mul läks meelest ära, et mul on tegelikult peidetud võime, mis täpselt konkreetse mure lahendab!” Ehk siis igav, üllatustevaba ning tegelikult ei lisa erilist väärtust. Siiski on Disney suured juhid sellised otsused teinud ning täna on need kõik MCU osa. Kuidas see kõik nüüd kokku sobib?

Ligi kaks ja pool tundi kestev eepiline lugu ulatub üle mitme aastatuhande läbi inimeste ajaloo planeedil Maa. See toob mängu 10 surematut kangelast ehk Igavesed, kes on meie maailma jälginud varjus püsides, sekkumata inimkonna ajaloo sündmustesse, olgu need kuitahes traagilised ja verised. Nüüd on nad siiski sunnitud tegutsema, kui planeeti ähvardavad kõige elava iidsed vaenlased — Rikutud, metsikud kõikehävitavad kosmilised kiskjad.

Üles astuvad lisaks Oscari-võitjast lavastajale veel Richard Madden (Ikaris), Gemma Chan (Sersi), Kumail Nanjiani (Kingo), Lauren Ridloff (Makkari), Brian Tyree Henry (Phastos), Salma Hayek (Ajak), Lia McHugh (Sprite), Don Lee (Gilgameš), Barry Keoghan (Druig), Kit Harington (Dane Whitman) ja Oscari-võitja Angelina Jolie (Thena). Nii palju näitlejaid tähendab, et on palju täiesti uusi karaktereid, kes kõik peavad ühte filmi ära mahtuma, ekraani ja tähelepanu jagama. Publikul pole kerge leida üht konkreetset lemmikut, sest tegelikult pole aega kedagi tundma õppida.