Eesti parim dokumentaalfilm on vaadatav kodumaiste voogedastuskanalite videolaenutuses

"Otsustasime liikuda paralleelselt kinoleviga videolaenutusse, sest kinode külastatavus on taas meeletus languses ning film ei ole nii lihtsalt kõigile kättesaadav. Vastuvõtt kinolevis on olnud väga soe ning saime kinnitust, et film ei jäta kedagi külmaks ning tekitab diskussiooni väga vajalikul teemal nagu seda on probleemsed noored ning perekonnaliikme sõltuvus ja sellega toimetulek. Loodame, et see diskussioon jätkub paralleelselt mõlemas keskkonnas," ütleb filmi produtsent Liis Nimik.