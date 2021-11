ARVUSTUS | "Lambuke" on tehtud vaid selle jaoks, et saaks

Õnneks on tema kõrval juba kogenum stsenarist Sjon Sigurdsson, kes andis oma talendi šokeerivale meistriteosele "Dancer in the Dark" (2000). Suurim nimi selle veidra Skandinaavia filmiprojekti juures on Noomi Rapace, kes tänaseks tuntud globaalne filmistaar. Temaga jagavad ekraani ehk veidi tundmatud tegijad Snær Guðnason Björn ja Hlynur Haraldsson.

"Lambuke" on üks nendest ülemõeldud kunstifilmidest, mida Euroopa niivõrd armastab. Loo keskmes on abielupaar, kes leiab juhuslikult lambatalle. Nad otsustavad ta endale võtta ja üles kasvatada. Tervest narratiivist leiab tegelikult umbes 25-30 minutit lühifilmi materjali, kuid siin on see äärmiselt osavalt 105 minuti peale venitatud. Tegevustik kõik venib nagu tatt, seega tuleb olla valmis Islandi loodusdokumentaaliks, kust aeg-ajalt veidi sisu läbi tilgub.

Õnneks on siin ilus Noomi, keda on lust vaadata. Naise küljeprofiil on nagu mõni iidne skulptuur, mida ohverdamiseks kusagil altaril kummardatakse. Lisaks on naine suutnud ka islandi keele endale piisavalt veenvalt suhu saada. Väljaspool Noomit on siin tegelikult vähe puhast kinoelamust. Lavastaja naudib enda koduriiki ja näitab seda meile tõesti ilusas valguses, pikalt ja laialt – on tõesti maapealne paradiis. Kuid kui esimese reaalse sündmuseni läheb 40 minutit, siis kergelt viskas juba üle. Kuna midagi muud teha pole, siis võite lambaid lugeda. Mina sain 86 lammast – vaadake, kas Teil tuleb mõni teine number!

Tempost ei saa siin üldse rääkida. Liigub natuke kiiremini kui maal, jättes kõik asjad publikule. Meie peame ise leidma tegevust silmadele ja mõttele, kuniks karakter traktorit puhastab või põldu künnab. Kuniks nad kartuleid söövad, elu halli rutiini naudivad ja lihtsalt elu elavad. Saan aru, mida Jóhannsson siin mõtles, projekteerides seda argielu üksluisust ning paari vahel olevat salapärast lõhet (mille põhjuse hiljem avastame), kuid see oleks pidanud olema mõni minut maksimaalset, mitte üle poole tunni. Absurd. Publiku aeg ka maksab, kallis Jóhannsson.