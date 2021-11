PÖFFi soovitus: Adam Driveri rokkooper "Annette" äratab kuivanud pisarakanalid

Leos Carax ("Holy Motors", "Bad Blood") on Prantsusmaa ekstravagantne ja ekstsentriline lavastaja, kes on alati soovinud muusik olla ning kui USA bändi Sparks liikmed vennad Ron ja Russell Mael mehe juurde enda kirjutatud stsenaariumiga "Annette" ilumusid, oli filmitegija koheselt nõus. Star Warsi viimase triloogia superstaar Adam Driver on töökas multitalentne näitleja, keda tänavu on näha saanud Ridley Scotti filmides "Viimane Duell" ja "Gucci tragöödia" ning rokkmuusikalis "Annette".

Carax esimene ingliskeelne kinofilm kindlasti ei rahulda peavoolus päevitavaid filmisõpru, kuid neile näljastele, kes otsivad üllatusi, spektaaklit, visuaalset silmakommi, puhast teatrikooli näitlemist, mõjub melodraama "Annette" tundub kindlasti värskendav ime keset globaalset pandeemiat. Lavastuslikult nagu teleetendus kusagil väikeses ruumis, täis tossu ja üleliigseid emotsionaalseid kehaliigutusi, mis pärit justkui 80-ndate poppmuusika taustatantsijatelt. Ükski tunne ei jää vehkimata ning ükski mure ei jää laulmata. See veider tunnete ja segaduse sensatsioon, kus film pakub korraga nii palju lühikese aja jooksul, kestab kusagil pool tundi. Pära seda oleme sõiduvees ja maha astuda pole enam võimalik.

Ambitsioonikas narratiiv võistleb ainult tempoka muusika ja keeruliste lauludega. Toksilise iseloomuga koomik ja armastatud puhtahingeline ooperilaulja abielluvad. Nende kontrast on eluline ja lavaline, kus üks tapab publikut etteastega, teine sureb publiku jaoks neid päästes. Sünnib tütar Annette, kellel on peidetud anne. Mitmekihiline lugu uurib suhte vastupidavust avaliku surve all, lapsekasvatamise hinda karjääridele ning esineja autentsuse ohverdamist publikuga suhtlemisel.