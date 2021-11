Režissöör Chris Columbus loodab Harry Potteri staarid taas kokku saada

See suur ajahüpe tähendab aga seda, et näitlejad Daniel Radcliffe (Harry Potter), Emma Watson (Hermione Granger) ja Rupert Grint (Ron Weasley) võiksid vabalt "Äraneetud lapse" filmiversioonis oma kuulsad rollid taas ette võtta. Väljaandele Variety antud intervjuus avaldas "Tarkade kivi" ja "Saladuste kambri" režissöör Chris Columbus, et just seda ta praegu loodabki.

"Lavastaksin hea meelega "Äraneetud lapse". See on suurepärane näidend ja lapsed on tegelikult õiges eas, et neid rolle mängida. See on minu väike fantaasia," ütles Columbus. Radcliffe on hetkel 32, Grint 33 ja Watson 31. Potteri fännid said juba tänu "Surma vägiste" teisele osale näha, milline kuulus trio vanemas eas välja võiks näha. Grimmitiim üritas toona 20-aastaseid näitlejaid vanemaks teha, mis tekitas ka omajagu vastukaja.