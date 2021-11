134. Kinoveebi Jututuba | Kas "Igavesed" on tõesti Marveli kinouniversumi halvim film?

"Kinoveebi Jututoa" 134. saates arutavad Ragnar, Henryk ja Raiko nende filmide ja seriaalide üle, mida on nad vahepeal koduste vahendite (Amazon Prime Video, Netflix, Apple TV+ jne) abil vaadanud (Annette, Dexter: New Blood, Arcane, Shaun of the Dead, Hot Fuzz, The World's End jpm)

31:07 Raiko: The Stand, How Not to Summon a Demon Lord, Re:Zero, Welcome to Demon School Iruma-kun, My Hero Academia, Realist Hero, Inside Job, Guilty Grown, Invasion, Dexter: New Blood, Blush , Annette, Weathering With You, Visitor Q, Üht kaotust kandsin igavesti