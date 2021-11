SUUR ÜLEVAADE | Üks kuninglikum kui teine: näitlejad, kes on astunud printsess Diana kingadesse

Hoolimata sellest, et Diana jõudis kuninglikku perekonda kuuluda vaid 15 aastat, on Walesi printsessi lugu jätkuvalt paljude jaoks paeluv. Ta sattus meedia huviorbiiti armudes prints Charles'i ja püsis seal ka pärast nende lahutust. Diana, kes suri aastal 1997 traagilises autoõnnetuses, pälvis tähelepanu oma stiili, ilu ja ühiskondlike teenete tõttu.

Temast valmis mitmeid ekraniseeringuid juba tema eluaja jooksul, kuid ka hiljem on paljud filmid, seriaali ja isegi Broadway lavastused võtnud ette Diana loo. Neist värskeim on Pablo Larrain'i "Spencer" peaosas Kristen Stewartiga. Antud film võtab fookusesse nädalavahetuse, mil Diana otsustab, kas abielluda prints Charles'iga või mitte – teised linateosed on keskendunud pigem aga nende suhtele pärast laulatust. Filmis "Diana" mängis peategelast Naomi Watts ja luubi all olid tema suhtes kirurg Hasnat Khani ja produtsent Dodi Fayediga.

Nicola Formby & "The Women of Windsor" (1992)

Catherine Oxenberg & " The Royal Romance of Charles and Diana" (1982) ja "Charles and Diana: Unhappily Ever After" (1992)